Реквизит из культовых фильмов выставят на продажу в Лос-Анджелесе

26 февраля 2026, 02:39

Фото: iStock/Alena Kravchenko

В Лос‑Анджелесе пройдет аукцион, на котором представят более 1550 лотов из известных фильмов и сериалов. По оценкам экспертов, общая сумма продаж может превысить девять миллионов долларов, сообщает Images.