Реквизит из культовых фильмов выставят на продажу в Лос-Анджелесе
В Лос‑Анджелесе пройдет аукцион, на котором представят более 1550 лотов из известных фильмов и сериалов. По оценкам экспертов, общая сумма продаж может превысить девять миллионов долларов, сообщает Images.
Среди самых ценных экспонатов — голова дроида C‑3PO из «Звездных войн», оценочная стоимость которой варьируется от 350 до 700 тыс. долларов. Фанаты фильма «Челюсти» смогут приобрести знаменитый гарпун главного героя или удочку Квинта.
Кроме того, на аукционе будут представлены шлемы из «Гладиатора» и куртка Арнольда Шварценеггера из «Терминатора». У поклонников вселенной Гарри Поттера появится возможность стать обладателем известной Карту Мародеров, которая обойдется покупателю от 40 до 80 тыс. долларов.
Менеджер по поставкам Propstore отметил особую ценность некоторых лотов. Например, реквизит из «Челюстей», например, крайне редко появляется на рынке. Поэтому предстоящий аукцион — редкая возможность для коллекционеров пополнить свои собрания уникальными предметами.
