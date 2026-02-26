В РФ с 2027 года изменятся правила, определяющие понятие «пиво»
Вступающий в силу с 2027 года новый ГОСТ расширит возможности использования разных солодов при производстве напитка и ясно укажет, какой именно продукт имеет право называться пивом. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.
По ее словам, новый ГОСТ, который заменит существующий стандарт 2012 года, внесет значительные изменения в российское пивоварение. Он четко определит, что именно можно считать пивом.
Хотя ГОСТ останется добровольным, производители, желающие использовать его маркировку, должны будут строго соблюдать все требования. В частности, содержание солода должно составлять не менее 80%, а доля несоложеного сырья — не более 20%, из которых не более 2% могут быть сахаросодержащими продуктами, отметила Мясникова.
Этиловый спирт в пиво добавлять запрещено, и для его производства можно использовать только естественное брожение и разрешенные пищевые добавки. В случае несоответствия этим требованиям продукт не может носить название «пиво», а должен называться «пивной напиток», заключила доцент.
