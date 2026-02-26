В РФ с 2027 года изменятся правила, определяющие понятие «пиво»

26 февраля 2026, 08:21

Эксперт Мясникова: новый ГОСТ четко определит, что сможет назваться пивом

Фото: iStock/nitrub

Вступающий в силу с 2027 года новый ГОСТ расширит возможности использования разных солодов при производстве напитка и ясно укажет, какой именно продукт имеет право называться пивом. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.