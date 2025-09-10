Самозанятые и малый бизнес смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября

10 сентября 2025, 04:43

Фото: istockphoto.com/I am the author of images and videos

С 1 октября 2025 года самозанятые и субъекты малого и среднего бизнеса смогут взять кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Путиным 31 июля 2025 года.