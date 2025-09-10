Самозанятые и малый бизнес смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября
С 1 октября 2025 года самозанятые и субъекты малого и среднего бизнеса смогут взять кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Путиным 31 июля 2025 года.
Отсрочка платежей будет доступна для кредитов, полученных по программам льготного кредитования, при этом воспользоваться льготой можно будет один раз в пять лет по каждому кредитному договору. Лимиты по займам составляют до 10 миллионов рублей для самозанятых, 60 миллионов рублей для микропредприятий, 400 миллионов рублей для малых предприятий и 1 миллиард рублей для средних предприятий.
Важно отметить, что проценты по кредиту во время каникул продолжают начисляться по ставке, указанной в договоре, и подлежат ежемесячной капитализации. Закон распространяется и на договоры, заключенные до его вступления в силу, но не ранее 1 марта 2024 года.
На конец 2024 года в России насчитывалось более 12 миллионов самозанятых, из которых около 30% были экономически неактивны. Ранее банки часто отказывали в реструктуризации из-за нежелания брать на себя дополнительные риски, но новый закон обязывает кредитные организации предоставлять каникулы при соответствии заемщика установленным условиям.
Читайте также: