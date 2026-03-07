Врач назвал способ избежать проблем с ГАИ после праздничного застолья

07 марта 2026, 07:18

Нарколог Шуров дал совет, как избежать проблем с ГАИ после праздничного застолья

Фото: iStock/Fedorovekb

Врач-психиатр, нарколог, председатель Национальной наркологической лиги Василий Шуров назвал единственный способ избежать проблем с ГАИ после праздничного застолья. Об этом пишет «Лента.ру».