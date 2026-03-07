Врач назвал способ избежать проблем с ГАИ после праздничного застолья
Врач-психиатр, нарколог, председатель Национальной наркологической лиги Василий Шуров назвал единственный способ избежать проблем с ГАИ после праздничного застолья. Об этом пишет «Лента.ру».
По мнению специалиста, утреннее самочувствие во многом определяется тем, как организм перерабатывает алкоголь. Это зависит от массы тела и работы печени. Например, у хронических алкоголиков орган лучше справляется с такими напитками, так как он постоянно сталкивается с этим токсином. Шуров подчеркивает, что история с алкоголем очень индивидуальна.
Нарколог дал одну рекомендацию: если человек планирует сесть за руль после праздника, нужно приобрести портативный алкотестер. Перед тем как отправиться в путь, следует проверить себя на нем и убедиться, что показатели нулевые. В своей практике Шуров встречал пациентов-хронических алкоголиков, которые имеют дома такие устройства. Это помогает им самостоятельно оценивать свое состояние и принимать решение не садиться за руль утром после употребления алкоголя, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге.
