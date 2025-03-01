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«С боевым приветом»: Лидер КНДР Ким Чен Ын оригинально поприветствовал Путина

Лидер КНДР Ким Чен Ын через секретаря партии передал Путину «боевой привет»
Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провёл встречу с секретарём Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Еном. Во время беседы последний передал российскому лидеру «боевой привет» от главы Корейской Народной Демократической Республики Ким чен Ына.
Об этом сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Уточняется, что по сложившейся дипломатической и дружеской традиции глава российского государства передал северокорейскому лидеру тёплые слова и наилучшие пожелания.

«Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», — говорится в публикации агентства.

Секретарь ЦК ТПК находится в Москве с официальным дружественным визитом. Российский лидер встретился с ним в Кремле 27 февраля.

Ранее министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль пожелал России «новой Великой Победы» и передал «теплый боевой привет» солдатам и офицерам российской армии от всех военнослужащих Вооружённых сил КНДР.

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«Крах репутации Британии»: Заместитель главы МИД Соединённого Королевства ушла в отставку
Министр международного развития Великобритании ушла в отставку в знак протеста
01 марта 2025, 07:59

Фото: istockphoto/nevenmn

Заместитель главы британского МИД и государственный министр по международному развитию, по делам женщин и вопросам равноправия Аннелиз Додс подала в отставку. На этот шаг она решилась в знак протеста против решения премьер-министра страны Кира Стармера сократить помощь другим странам в пользу увеличения расходов на оборону.
В своей социальной сети Х теперь уже, скорее всего, бывшая замминистра написала, что прекращает посещать заседания ведомства, о чём информирует «с грустью и болью». Додс попросила главу правительства Соединённого Королевства принять её отставку, несмотря на обещания Стармера сохранить поддержку «сектора Газа, Судана и Украины, вакцинации, вопросов климата, основанной на правилах системы».

По её мнению, премьер-министр не сможет выполнить данное обещание. Дословно: «будет невозможно сохранить эти приоритеты, учитывая глубину сокращений» финансирования служб, входящих в её теперь уже бывший департамент. В опубликованном письме Додс также заявила, что не существует «лёгких путей» для увеличения оборонных расходов, но с решением Сармера она категорически не согласна, а потому не видит смысла в своей дальнейшей работе в правительстве.

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«Вот и всё»: Зеленский возложил на США ответственность за будущее сделки по ресурсам
Зеленский: Будущее сделки по минеральным ресурсам теперь зависит от США
01 марта 2025, 07:23

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Будущее запланированной ранее сделки по добыче и разработке редкоземельных минералов на территории Украины теперь зависит от США. Такое признание сделал просроченный киевский лидер Владимир Зеленский после срыва переговоров в Вашингтоне.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. Накануне журналистка этого же издания Джеки Хайнрих сообщала, что Зеленский не ушёл сам из рабочей резиденции президента США — Трамп буквально выгнал его.

Неудивительно, что подписание соглашения между странами по ресурсам, которое должно было стать центральной темой переговоров, не состоялось, несмотря на уже заготовленные и очиненные перья и даже бутылки для воды в зале заседаний. Отменили даже запланированную совместную пресс-конференцию глав государств.

«Я думаю, что они должны подписать. Страны должны подписать. Министры должны подписать. Вот и все», — сказал расстроенный Зеленский корреспонденту телеканала.

Украинский лидер также признал, что не знает, когда именно может произойти это знаменательное событие. И произойдёт ли оно вообще. Всё теперь зависит от США, заключил неудавшийся визитёр.

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Маск обратил внимание на мат Зеленского в ходе его визита в Белый дом
01 марта 2025, 05:56

Фото: iStock/rarrarorro

Миллиардер Илон Маск обратил внимание на мат Владимира Зеленского в ходе диалога с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом во время визита в Белый дом. Этим предприниматель поделился в социальных сетях.
В соцсети X Маск сделал репост публикации, где автор подмечает все агрессивные действия Зеленского в процессе диалога с американским президентом Дональдом Трамом. В одном из фрагментов глава киевского режима по русски ругается матом после слов Вэнса о плачевном положении ВСУ в зоне боевых действий.

Напомним, что 28 февраля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялась встреча, по результатам которой американская сторона отказалась от подписания соглашения по украинским редкоземельным металлам. К тому же администрация президента США рассматривает полное прекращение финансирования ВСУ.

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Рубио: Зеленский должен извиниться перед Трампом после фиаско в Белом доме
01 марта 2025, 05:09

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский должен извиниться перед президентом США Дональдом Трампом после своего фиаско в Белом доме. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться после того, как его встреча с Трампом в Овальном кабинете обернулась „фиаско“», — сообщает CNN.

К тому же Рубио усомнился в желании Зеленского достичь мира на Украине. Ранее главу киевского режима в этом обвинял и Дональд Трамп.

Напомним, что встреча политиков обернулась скандалом. После нее администрация Трампа рассматривает возможность остановки любой военной помощи ВСУ. На данный момент США уже прекратили финансирование восстановления энергоинфраструктуры Украины.

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Трамп не заинтересован в подписании сделки по ресурсам Украины после скандала с Зеленским
Трампа не интересует сделка по ресурсам Украины после скандала с Зеленским
01 марта 2025, 03:07

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в подписании сделки по редкоземельным ресурсам Украины после своей перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает Reuters.
«Трамп не заинтересован в возобновлении украинской сделки по минералам в настоящее время», — рассказал высокопоставленным чиновник изданию.

Напомним, что на переговорах 28 февраля между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возник конфликт. В ходе него последний матом отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса. Теперь американская сторона рассматривает полный отказ от продолжения финансирования ВСУ, а также Штаты могут запустить проверку о судьбе средств, выделенных Украине на военную помощь.

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