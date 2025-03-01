«С боевым приветом»: Лидер КНДР Ким Чен Ын оригинально поприветствовал Путина

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин провёл встречу с секретарём Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Еном. Во время беседы последний передал российскому лидеру «боевой привет» от главы Корейской Народной Демократической Республики Ким чен Ына.
Об этом сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Уточняется, что по сложившейся дипломатической и дружеской традиции глава российского государства передал северокорейскому лидеру тёплые слова и наилучшие пожелания.
Секретарь ЦК ТПК находится в Москве с официальным дружественным визитом. Российский лидер встретился с ним в Кремле 27 февраля.
Ранее министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль пожелал России «новой Великой Победы» и передал «теплый боевой привет» солдатам и офицерам российской армии от всех военнослужащих Вооружённых сил КНДР.
Читайте также:
Дональд Трамп заявил, что Путин прошел с ним через чертовски тяжелые времена
«Мои ребята»: Путин разговорным оборотом охарактеризовал бойцов СВО
Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал партийных чиновников за аморальное поведение
«Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», — говорится в публикации агентства.
Секретарь ЦК ТПК находится в Москве с официальным дружественным визитом. Российский лидер встретился с ним в Кремле 27 февраля.
Ранее министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль пожелал России «новой Великой Победы» и передал «теплый боевой привет» солдатам и офицерам российской армии от всех военнослужащих Вооружённых сил КНДР.
Читайте также:
Дональд Трамп заявил, что Путин прошел с ним через чертовски тяжелые времена
«Мои ребята»: Путин разговорным оборотом охарактеризовал бойцов СВО
Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал партийных чиновников за аморальное поведение
Александр Бойцов