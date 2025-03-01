«С боевым приветом»: Лидер КНДР Ким Чен Ын оригинально поприветствовал Путина

Заместитель главы британского МИД и государственный министр по международному развитию, по делам женщин и вопросам равноправия Аннелиз Додс подала в отставку. На этот шаг она решилась в знак протеста против решения премьер-министра страны Кира Стармера сократить помощь другим странам в пользу увеличения расходов на оборону.