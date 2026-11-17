17 ноября 2026, 15:49

Экономист Бархота: заблаговременное меню сэкономит 20–40% бюджета на Новый год

Фото: Istock/Polina Ronca

Экономист Андрей Бархота рассказал, что заблаговременное меню, отечественные ингредиенты и другие лайфхаки экономят 20–40% бюджета на новогодний стол.





В беседе с изданием «Абзац» специалист сообщил, что заранее составленное меню помогает распланировать, сколько продуктов купить, где их найти дешевле и от чего отказаться.

«Если меню сформируется уже сейчас, вам будет проще. Что-то можно будет купить уже в декабре, но не перед Новым годом. Если вы планируете на новогодний стол импортные игристые вина или икру, то их лучше купить сейчас, но не через маркетплейсы. Очень важно, чтобы часть продуктов была российского происхождения. Наличие заранее спланированного меню также поможет оценить объём расходов, и тогда что-то можно будет варьировать», — заявил экономист.