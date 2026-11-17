17 ноября 2026, 14:32

Гастроэнтеролог Вялов: Избыток клетчатки может привести к вздутию кишечника

Фото: iStock/Lisovskaya

Даже те продукты, которые считаются полезными, могут нанести вред здоровью при их избыточном потреблении. Об этом в личном блоге сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов.