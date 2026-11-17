Гастроэнтеролог предупредил об опасности считающихся полезными продуктов
Даже те продукты, которые считаются полезными, могут нанести вред здоровью при их избыточном потреблении. Об этом в личном блоге сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Специалист подчеркнул, что продукты с высоким содержанием клетчатки могут быть опасны, если их слишком много в рационе. Избыток клетчатки способен вызвать вздутие и брожение в кишечнике, особенно у людей с его воспалением. Врач отметил, что избыток ферментированных продуктов может привести к гистаминовому удару, проявляющемуся в виде головной боли, покраснения и учащенного сердцебиения.
Гастроэнтеролог предупредил, что чрезмерное употребление продуктов с пробиотиками способно нарушить микрофлору кишечника, так как одни бактерии начинают вытеснять другие. Вялов добавил, что важно не только потреблять полезные продукты, но и делать это в разумных количествах и регулярно. Он заключил, что главный принцип заключается в умеренности и регулярности.
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