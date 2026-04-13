Названы лучшие мотиваторы на работе для россиян
На сегодняшний день лучшими элементами для сдерживания сотрудников в компании являются высокая зарплата и внятные задачи. Такое мнение выразил координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.
Он пояснил, что на фоне роста цен громкие лозунги о единении или развлекательные мероприятия «все чаще наталкиваются на глухую стену вежливого, но внутреннего отторжения» среди сотрудников.
«Стабильная заработная плата, внятные рабочие задачи — наилучшие мотиваторы в нынешней экономической и политической ситуации. Можно, конечно, увлечься тимбилдингом, тратить время сотрудников на рассуждения о сидении в одной лодке, возможно, вам будут кивать и улыбаться, и рукоплескать», — отметил Крастелев в разговоре с RuNews24.ru.
Однако он подчеркнул, что большинство сотрудников вместо корпоратива, подарка на день рождения или тренинга хотели бы получить премию. Так, именно денежные вознаграждения являются самым красноречивым актом признания заслуг, заключил депутат.