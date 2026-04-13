Названы лучшие мотиваторы на работе для россиян

Депутат Крастелев: Зарплата и внятные задачи являются лучшими мотиваторами
На сегодняшний день лучшими элементами для сдерживания сотрудников в компании являются высокая зарплата и внятные задачи. Такое мнение выразил координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.



Он пояснил, что на фоне роста цен громкие лозунги о единении или развлекательные мероприятия «все чаще наталкиваются на глухую стену вежливого, но внутреннего отторжения» среди сотрудников.

«Стабильная заработная плата, внятные рабочие задачи — наилучшие мотиваторы в нынешней экономической и политической ситуации. Можно, конечно, увлечься тимбилдингом, тратить время сотрудников на рассуждения о сидении в одной лодке, возможно, вам будут кивать и улыбаться, и рукоплескать», — отметил Крастелев в разговоре с RuNews24.ru.

Однако он подчеркнул, что большинство сотрудников вместо корпоратива, подарка на день рождения или тренинга хотели бы получить премию. Так, именно денежные вознаграждения являются самым красноречивым актом признания заслуг, заключил депутат.
Элина Позднякова

