Эксперты назвали самые выгодные направления для туризма осенью

13 августа 2025, 06:36

Астраханская область лидирует по бюджетному отдыху в сентябре

Фото: Istock/IakovKalinin

Астраханская область возглавила рейтинг самых выгодных направлений для путешествий по России в сентябре, где недельный отдых для пары из Краснодарского края обойдется в 47 тыс. рублей на автобусе, а поездка в Дагестан — от 42 тыс. рублей.





Согласно исследованию сервиса Туту.ру, в топ-5 бюджетных направлений вошли Астраханская область (16% маршрутов), Дагестан и Красноярский край (по 12%), Ростовская область (11%) и Карелия (10%). Для Дагестана самая низкая цена — 42 тыс. рублей на двоих при поездке автобусом из Краснодарского края с проживанием на неделю. Из Татарстана аналогичный тур стоит 55 тыс. рублей на самолете, а из Калининградской области — 90 тыс. рублей.



В Красноярском крае выгоднее отдыхать жителям Ханты-Мансийского АО: перелет и проживание — 43 тыс. рублей. Для туристов из Ямало-Ненецкого АО цена составит 49 тыс. рублей, из Татарстана — 54 тыс. рублей. В Ростовской области минимальные затраты у гостей из Краснодарского края: 43 тыс. рублей на автобусе и 46 тыс. рублей на поезде.



Карелия доступнее всего для петербуржцев: автобусный тур — 38 тыс. рублей, поезд — 48 тыс. рублей. При перелете из Калининграда стоимость возрастает до 49 тыс. рублей, из Свердловской области — до 51 тыс. рублей.



Руководитель анализа Туту.ру Ольга Котельникова подчеркнула:





«Дешевле всего отпуск в Астрахани для жителей Краснодарского края — даже авиаперелет из Татарстана обойдется лишь в 53 тыс. рублей».