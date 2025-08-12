В РСТ рассказали, отменят ли систему «всё включено» на курортах Турции

12 августа 2025, 14:56

Турэксперт Горин: система «все включено» в Турции выгодна и туристам, и отелям

Фото: iStock/triocean

Система «всё включено» на курортах Турции выгодна не только туристам, но и отелям. Об этом заявил вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Дмитрий Горин.





Он отметил, что обсуждение отмены системы «всё включено» инициируют не местные власти, а рестораны и сувенирные магазины за территорией отелей, которые не получают прибыль из-за того, что туристы не тратят деньги вне отеля.





«Турция является популярным направлением — в год эту республику посещает около 7 млн российских туристов. Мы не подтверждаем со стороны наших турецких коллег отказ от системы «всё включено», так как это выгодно и отелям, и, конечно, туристам, которые заранее фиксируют свой бюджет», — сказал Горин в беседе с «Газетой.Ru».

«В случае отмены системы «шведский стол» в Турции российский турпоток может значительно сократиться. Наши путешественники привыкли к высокому уровню сервиса и доступности всевозможных опций в рамках одного пакета», — отметила Зюкова.