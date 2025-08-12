В РСТ рассказали, отменят ли систему «всё включено» на курортах Турции
Турэксперт Горин: система «все включено» в Турции выгодна и туристам, и отелям
Система «всё включено» на курортах Турции выгодна не только туристам, но и отелям. Об этом заявил вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Дмитрий Горин.
Он отметил, что обсуждение отмены системы «всё включено» инициируют не местные власти, а рестораны и сувенирные магазины за территорией отелей, которые не получают прибыль из-за того, что туристы не тратят деньги вне отеля.
«Турция является популярным направлением — в год эту республику посещает около 7 млн российских туристов. Мы не подтверждаем со стороны наших турецких коллег отказ от системы «всё включено», так как это выгодно и отелям, и, конечно, туристам, которые заранее фиксируют свой бюджет», — сказал Горин в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт уточнил, что отельеры должны с умом подходить к планированию объемов закупок продуктов питания, их рациональному использованию и утилизации. Кроме того, по словам Горина, отелям необходимо развивать систему «а-ля карт».
В свою очередь пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова заявила RT, что турпоток может существенно сократиться в случае отмены формата «шведский стол» в отелях Турции.
«В случае отмены системы «шведский стол» в Турции российский турпоток может значительно сократиться. Наши путешественники привыкли к высокому уровню сервиса и доступности всевозможных опций в рамках одного пакета», — отметила Зюкова.
Она пояснила, что система «всё включено» позволяет туристам заранее контролировать расходы и не тратить время на поиск мест для питания.