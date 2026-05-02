Названы лучшие способы защиты от клещей
Наиболее эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, при этом существуют и специальные средства для защиты от клещей. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Наиболее действенным способом профилактики клещевого энцефалита является прививка. Однако не стоит пренебрегать мерами индивидуальной защиты от клещей, включая использование химических препаратов.
В Роспотребнадзоре уточнили, что существуют средства, содержащие активные химические вещества, которые уничтожают клещей. Эти препараты, выпускаемые в виде аэрозолей или мелков, обеспечивают надежную защиту от таежных и лесных клещей.
Специалисты ведомства также подчеркнули, что химические средства не рекомендуются для защиты детей младше трех лет. Если клещ все же присосался, следует немедленно обратиться за медицинской помощью и передать насекомое в лабораторию для анализа.
