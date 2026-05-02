Юрист предупредила о наказании за оплату покупки чужой картой
Гражданину за оплату покупки в магазине чужой картой может грозить лишение свободы до десяти лет, если будет доказан факт кражи или мошенничества. Об этом сообщила РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.
Если владелец карты не давал согласия на покупку и не знал о списании средств, это может быть квалифицировано как кража с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до шести лет и штраф до 80 тысяч рублей.
Если же платеж был осуществлен с использованием обмана или злоупотребления доверием, то это может быть квалифицировано как мошенничество (статья 159.3 УК РФ). В зависимости от суммы ущерба, наказание может включать лишение свободы на срок до десяти лет, подчеркнула Мурашкина.
Юрист также отметила, что не имеет значения, кто именно использовал карту — даже если это был коллега или родственник, владелец карты всегда несет риск уголовной ответственности. В случае возникновения спорных ситуаций, Мурашкина рекомендовала иметь письменное разрешение на распоряжение деньгами, например, в виде переписки.
Кроме того, юрист пояснила, что для возбуждения уголовного дела не требуется заявление от владельца карты. Дело может быть возбуждено на основании обнаружения признаков преступления, и прекращение дела за примирением сторон не допускается.
