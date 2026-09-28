Названы лучшие варианты подарков на День учителя в 2026 году

28 сентября 2026, 21:01

Эксперт FMCG-рынка Анфиногенов посоветовал отказаться от букетов на День учителя

Фото: iStock/AnyVidStidio

Лучшими подарками на День учителя станут ежедневники и наборы с качественными ручками. Об этом рассказал независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.