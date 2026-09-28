Названы лучшие варианты подарков на День учителя в 2026 году
Лучшими подарками на День учителя станут ежедневники и наборы с качественными ручками. Об этом рассказал независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.
По его словам, которые приводит телеканал Москва 24, современные родители стараются дарить педагогам полезные вещи, которые останутся на память, поэтому букеты цветов не в тренде — они быстро завянут. Максимум — растение в горшке для рабочего стола.
Специалист отметил, что подбирать презент стоит такой, чтобы он ассоциировался с профессией. Это может быть блокнот, ежедневник, набор ручек, папка для документов или портфель. Важный нюанс — стоимость подарка не должна превышать три тысячи рублей, так как более дорогие презенты запрещены статьей 575 Гражданского кодекса.
Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова добавила, что ученики не должны вручать подарки учителю единолично. По ее мнению, эта практика выглядит как попытка завоевать особое расположение, поэтому презент должен быть коллективным. Если есть страх ошибиться с выбором, можно обратиться к классическим вариантам. Например, подойдут книга в крепком переплете или фарфоровая чайная пара.
Абсолютный моветоном эксперт назвала букеты из красных цветов, ассоциирующиеся со страстью, и любые средства для ухода за телом — масла, кремы, гели для душа, бомбочки для ванны. Также допустимо аккуратно спросить учителя о пожеланиях: если он ответит, что ничего не нужно, это нормально, а если озвучит вариант, то родителям будет проще.
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