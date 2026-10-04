Названы места, по которым можно найти следы пропавших Усольцевых
Следы пропавшей семьи Усольцевых стоит искать вблизи популярных туристических точек и на тропах, которые к ним ведут. Об этом РИА Новости сообщил член президиума Федерации спортивного ориентирования Приморского края, мастер спорта Владимир Попов.
По словам эксперта, люди нередко отправляются в лес, чтобы побывать в живописных и известных местах. В районе горы Буратинка тоже есть локации, привлекающие туристов своей красотой и особой притягательностью. Именно там, полагает Попов, может быть найдена траектория передвижения пропавших.
Специалист также обратил внимание на особенности местности: в зонах курумов (каменных россыпей) привычные тропы зачастую незаметны, однако путешественники нередко оставляют ориентиры — складывают небольшие пирамиды из камней (туры). Такие метки помогают прокладывать путь по обширным каменным полям, и именно их имеет смысл искать в ходе поисковых работ.
Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы вместе с дочерью пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. К поискам привлекались как волонтёры, так и сотрудники правоохранительных органов, однако до настоящего момента обнаружить следы семьи не удалось.
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