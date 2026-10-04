Названы места, по которым можно найти следы пропавших Усольцевых

04 октября 2026, 02:41

Мастер спорта Попов призвал искать следы Усольцевых у туристических троп

Фото: iStock/daniilphotos

Следы пропавшей семьи Усольцевых стоит искать вблизи популярных туристических точек и на тропах, которые к ним ведут. Об этом РИА Новости сообщил член президиума Федерации спортивного ориентирования Приморского края, мастер спорта Владимир Попов.