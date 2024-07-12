Названы наиболее популярные у российских туристов страны для путешествий

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В первой половине лета 2024 года российские туристы чаще всего путешествовали в Турцию и Беларусь. Абхазия вошла в тройку лидеров, сообщают аналитики МТС Travel.
«В начале лета наиболее активно растет турпоток во Вьетнам – почти в три раза год к году. На втором месте по приросту числа поездок Китай – динамика составляет 85 процентов. Летать в Таиланд стали чаще на 82 процента», – выяснили исследователи.
Они добавили, что основным направлением летнего отдыха остается Турция, на которую в июле пришлось 28 процентов поездок, на втором месте – Белоруссия (10 процентов) и Абхазия (7 процентов).
При этом большая часть международных поездок сегодня – 61 процент – приходится на действительно дальние страны. Если в прошлом году первые три места занимали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, то теперь на втором месте Китай, а на третьем – Египет.
«Каждая десятая поездка за границу в начале этого лета пришлась на страны Европы. Среди европейских направлений, как и в прошлом году, чаще всего россияне путешествовали в Италию, Испанию, Францию и Германию – каждая из стран внесла по 1 проценту в общий турпоток», – заключили аналитики.
Ранее стало известно, что спрос россиян на поездки во Вьетнам летом 2024 года вырос в несколько раз. Отмечается, что туристы стали бронировать не только турпакеты, но и индивидуальное проживание в отелях популярной страны Азии.
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Александр Климов