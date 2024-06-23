Путевки в Турцию упали в цене из-за низкого спроса

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Путевки в Турцию на июль упали в цене из-за низкого спроса месяцем ранее. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов в интервью РИА Новости. По его словам, отельеры начали снижать цены, чтобы спасти продажи.
Некоторые отели Турции в прошлом году ощутимо подняли цены на июль и август 2024 года, что, по данным Кобищанова, привело к отличным продажам в июне и провальному спросу на оставшиеся летние месяцы. Теперь отельерам ничего не остается, кроме как снижать цены.
Однако даже при таких условиях, цены все равно остаются очень высокими для россиян. Эксперт отметил, что это связано это с изменениями в курсе рубля.
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«Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс», – пояснил вице-президент АТОР.
Однако даже при таких условиях, цены все равно остаются очень высокими для россиян. Эксперт отметил, что это связано это с изменениями в курсе рубля.
«В прошлом году рубль колебался в районе 70-80 за доллар, а сейчас он ходит в коридоре 85-95, то есть, ослаб примерно на 20%», – объяснил Тарас Кобищанов.
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Данил Пономарев