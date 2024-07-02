Тревел-блогер Ансталь раскрыла, где в России самое тёплое море

Фото: iStock/sergeyryzhov
Тревел-блогер Ансталь: Самое тёплое море в Сочи и Туапсе
Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила. Что среди российских курортов самое тёплое море в Сочи, Туапсе, а также Геленджике.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов сообщил, что путёвки в Турцию на июль упали в цене из-за низкого спроса месяцем ранее.
Читайте также:
Путёвки в Турцию упали в цене из-за низкого спроса
Гиды и экскурсоводы из Коломны прошли аттестацию во время настоящей экскурсии
Названо самое популярное направление для перелетов россиян этим летом
«Самая тёплая вода летом на самых южных направлениях — это Сочи. Ещё, хоть это не часть России, но очень тёплая вода в Абхазии. Недавно в Анапе появилось специальное предупреждение, так как температура воды опустилась до +17°C, хотя в Сочи, Геленджике, Туапсе вода, примерно, + 23°C», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов сообщил, что путёвки в Турцию на июль упали в цене из-за низкого спроса месяцем ранее.
Читайте также:
Путёвки в Турцию упали в цене из-за низкого спроса
Гиды и экскурсоводы из Коломны прошли аттестацию во время настоящей экскурсии
Названо самое популярное направление для перелетов россиян этим летом
Мелисса Тимофеева