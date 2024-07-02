Тревел-блогер Ансталь раскрыла, где в России самое тёплое море

Коломенские гиды и экскурсоводы прошли аттестацию в ходе реальной экскурсии. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.

20 июня на территории Коломенского кремля состоялось выездное заседание Аттестационной комиссии, на котором рассматривали заявки соискателей из Коломны.





В рамках аттестации соискатели провели для членов комиссии экскурсию по территории Коломенского кремля, рассказав о достопримечательностях и особенностях культурного наследия региона. По результатам заседания аттестацию успешно прошли 20 соискателей, трое из которых — гиды-переводчики со знанием английского языка.





«Мы получили запрос от коломенских экскурсоводов на проведение квалификационного экзамена на территории города. Мы не только откликнулись на него, но и решили пойти дальше. Соискатели провели часть экскурсии для членов Аттестационной комиссии по территории Коломенского кремля — одного из самых популярных объектов показа Московской области. Этот формат проведения квалификационного экзамена успешно себя зарекомендовал, и мы планируем продолжить организацию подобных мероприятий», — поделился первый замминистра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.





Стоит отметить, что экскурсоводы, гиды и гиды-переводчики должны пройти обязательную аттестацию. Подробную информацию можно найти на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность / Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков».