Около 600 выпускников подмосковных школ повторно напишут итоговое сочинение

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Подмосковье 5 февраля итоговое сочинение или изложение напишут выпускники, получившие «незачёт» или не написавшие работу по уважительной причине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Итоговое сочинение – это допуск к ГИА-11. Оно оценивается по системе «зачёт» или «незачёт». В написании сочинения примет участие 581 выпускник, а в задании по изложению – девять. Работу можно будет написать в 60 пунктах проведения экзаменов. Начало итогового сочинения – в 10 часов», – рассказали в пресс-службе.На выполнение работы участникам предоставят 3 часа 55 минут. Результаты работ школьники узнают не позднее 17 февраля.
Для выпускников, которые получат «незачёт» или по уважительной причине не смогут написать работу, будет предоставлен резервный день – 9 апреля.
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Лора Луганская