Школьники Дубны посетили музей крылатых ракет с Героем СССР Кондауровым

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Дубненские школьники побывали в Музее истории создания крылатых ракет вместе с Героем Советского Союза Владимиром Кондауровым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Ребятам рассказали о вкладе наукограда в защиту страны, об истории АО «ГосМКБ «Радуга», Дубненского машиностроительного завода и о работниках этих предприятий.
«Мечта сбылась. Тут просто поразительный музей. Я очень горжусь земляками, которые всё это делали и делают», – поделилась жительница Дубны Майя Емельяненко.В музей школьники попали по приглашению главы наукограда Максима Тихомирова. Они познакомились на церемонии вручения паспортов.
«Ребята признались, что не были в музее, но очень хотят туда попасть. Специально для них экскурсию посетил и легенда авиации, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза Владимир Николаевич Кондауров. Уверен, после такой экскурсии каждый из них ещё больше будет гордиться Дубной, её жителями и их достижениями», – сказал Тихомиров.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В одном из залов музея есть стенд, посвящённый Кондаурову.
«В этом музее много информации по авиационному вооружению. Есть образцы, участником испытаний которых я был. Это, например, ракета ХА-58. Помню, крайние испытания были на МиГ-25 – уничтожения наземных РЛС с высоты 20 км», – рассказал Герой Советского Союза.Как отметили в администрации, музей проводит подобные экскурсии для всех желающих ежедневно, кроме понедельника. Ознакомиться с уникальной экспозицией и с историей создания крылатых ракет приезжают и из других регионов России.
Читайте также:
В котельной Дубны началась установка нового водогрейного котла
В Дубне к 95-летию со дня рождения Юрия Сосина открылась выставка его работ
Врачи Дубны во время проведения Дня борьбы против рака обнаружили три случая
Лора Луганская