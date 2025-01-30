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Цифровая грамотность в России перестала расти после достижения отметки 71 п.п. из 100 возможных и держится в этой области уже три года подряд. К соответствующим выводам пришло исследование аналитического центра НАФИ.
Согласно документу, наибольшие показатели у жителей крупных городов от 45 до 54 лет, наименьшие — у молодежи до 24 лет и людей старше 55 лет.
Тем временем гендиректор профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс рассказал, как правильно действовать при ошибочном переводе денег на чужую карту или телефон. В беседе с RT эксперт пояснил, что в таком случае нужно связаться с банком и получателем, чтобы договориться.
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«Сильными сторонами россиян являются навыки работы с информацией в интернете и знание типов файлов. Слабые места — настройка программного обеспечения, совместная работа над документами и защита персональных данных. По сравнению с прошлым годом улучшились навыки поиска информации и использования «Госуслуг», но ухудшились навыки создания визуального контента и совместной работы над документами», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
Тем временем гендиректор профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс рассказал, как правильно действовать при ошибочном переводе денег на чужую карту или телефон. В беседе с RT эксперт пояснил, что в таком случае нужно связаться с банком и получателем, чтобы договориться.
«Если получатель откажется вернуть средства, единственным вариантом останется обращение в суд. В таком случае иск о неосновательном обогащении подается к банку получателя вместе с доказательствами осуществления операции. Суд назначит ответчиком получателя перевода», — рассказал Адамс.Читайте также:
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Данил Пономарев