Названы наиболее востребованные социальные навыки в работе

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Адаптивность, коммуникабельность и готовность к переработкам назвали самыми востребованными социальными навыками в работе в 2024 году. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob после опроса жителей Санкт-Петербурга. Каждый второй петербуржец, как отмечается, занимался одновременно развитием и профессиональных и социальных умений.
«Мужчины чаще женщин концентрировались на профессиональных навыках (22% против 17% соответственно). Женщины же чаще работали над социальными навыками (17% против 6% среди мужчин). Совершенствовать одновременно и те, и другие качества чаще всего приходилось петербуржцам с зарплатой от 100 тысяч рублей (54%)», — приводит результаты опроса «Петербургский дневник».В то же время психолог Наталья Наумова рассказала, как избавиться от чувства вины и тревоги за беспечно проведенные новогодние каникулы. В беседе с «Вечерней Москвой» она пояснила, что такие эмоции возникают из-за заложенного в детстве паттерна, осуждающего ленивое времяпрепровождение и отдых.
«Необходимо позволять себе отдыхать и ничего не делать, потому что нервная система исчерпывает свой ресурс и может давать сбой. Поэтому если вы смогли расслабиться и отдохнуть на новогодних праздниках, а не перегружали себя делами и активностями, то это позволит вам более продуктивно и качественно работать. Это достойно похвалы, отдыхать тоже нужно уметь», — подчеркнула специалист.Читайте также:
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