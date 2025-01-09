Названы наиболее востребованные социальные навыки в работе

Адаптивность, коммуникабельность и готовность к переработкам назвали самыми востребованными социальными навыками в работе в 2024 году. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob после опроса жителей Санкт-Петербурга. Каждый второй петербуржец, как отмечается, занимался одновременно развитием и профессиональных и социальных умений.