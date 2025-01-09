Россиянам рассказали, как вернуться к рабочему настроению после новогодних праздников

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У длинных праздничных выходных есть один очень существенный недостаток – они заканчиваются. Ощущение, что организм излишне расслабился и теперь совсем не хочет трудиться.
Как справиться с постпраздничной апатией и вернуться к рабочему режиму в хорошем настроении в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, психосоматолог Екатерина Тур.
По ее словам, коньки, коньяк, шампанское, оливье и многое другое воспринимаются как отдых, однако на самом деле это не совсем так. Порой новогодние праздники проходят в таком бешеном ритме, что потом тело явно сигнализирует, что оно не отдохнуло.
Она посоветовала не налегать на себя сразу по всем фронтам и не давить на цели. Следует спокойно отработать два дня, а затем на предстоящих выходных позволить себе передышку. Тур подчеркнула, что не нужно решать все мировые проблемы, а лучше просто поспать, посмотреть телевизор или кино, какую-нибудь хорошую домашнюю комедию и действительно отдохнуть.
Также, по словам психолога, очень хорошо работают медитации.
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По ее словам, коньки, коньяк, шампанское, оливье и многое другое воспринимаются как отдых, однако на самом деле это не совсем так. Порой новогодние праздники проходят в таком бешеном ритме, что потом тело явно сигнализирует, что оно не отдохнуло.
«Ладно, если вы выспались, так ведь еще и нужно праздновать до пяти, до шести утра, то есть это недосып, нагрузка физическая, эмоциональная, ведь гостей нужно принимать, нужно готовить и так далее. Мы уже от этого отошли, праздники закончились наконец-то, и теперь как раз-таки нужно восстанавливаться. Только у нас еще и работа, и на самом деле это такой благоприятный период, потому что вот у нас сейчас два дня, когда нужно поработать, ну можно же в полсилы это сделать», — рассказывает эксперт.
Она посоветовала не налегать на себя сразу по всем фронтам и не давить на цели. Следует спокойно отработать два дня, а затем на предстоящих выходных позволить себе передышку. Тур подчеркнула, что не нужно решать все мировые проблемы, а лучше просто поспать, посмотреть телевизор или кино, какую-нибудь хорошую домашнюю комедию и действительно отдохнуть.
Также, по словам психолога, очень хорошо работают медитации.
«Мы начинаем с 10 минут в день. И этого будет достаточно первые 30 дней подряд. Единственное, что потребуется, все-таки выделять время. Вы можете найти любую музыку, которая вас успокаивает. <…> Мы учимся именно созерцать себя изнутри, потому что, по сути, нейробиологическое значение медитации — это осознанное созерцание себя изнутри. И, кстати говоря, для современного человека это, правда, очень хороший отдых, потому что вы своим вниманием можете снижать уровень тревоги, а там где снижается уровень тревоги, там идет комплексное восстановление и психики и тела», — рекомендует Тур.
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Анастасия Хохлова