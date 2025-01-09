С 1 февраля 2025 года в России ожидается новая индексация пенсий

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По итогам 2024 года инфляция в России превысила ожидаемые 7,3%, что вызвало необходимость пересмотра планов по индексации пенсий. С 1 января пенсионеры уже получили повышение на 7,3%, однако этого оказалось недостаточно для полной компенсации роста цен. Об этом сообщает «КП».
В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сообщили, что дополнительная индексация пенсий может быть проведена с 1 февраля. Экономист Василий Колташов подчеркнул, что размеры повышения будут зависеть от решений правительства, которое определит окончательную инфляцию и бюджетные возможности.
Согласно данным Росстата, с начала января по декабрь 2024 года цены выросли в среднем на 9,5%. Окончательный показатель инфляции за год будет объявлен 15 января, но эксперты предполагают, что он составит от 9,5% до 10%. Прогнозируется, что дополнительное повышение пенсий в феврале может составить около 2 – 3%.
В Госдуме сообщили о новых расчётах пенсионных баллов в 2025 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Согласно данным Росстата, с начала января по декабрь 2024 года цены выросли в среднем на 9,5%. Окончательный показатель инфляции за год будет объявлен 15 января, но эксперты предполагают, что он составит от 9,5% до 10%. Прогнозируется, что дополнительное повышение пенсий в феврале может составить около 2 – 3%.
В Госдуме сообщили о новых расчётах пенсионных баллов в 2025 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова