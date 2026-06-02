Названы недостатки больших телевизоров
Журналисты BGR назвали главные недостатки телевизоров с большой диагональю. По их оценке, модели примерно на 100 дюймов и больше становятся популярнее, но при покупке и использовании у них есть ряд ограничений. Об этом сообщает BGR.
Авторы материала отметили, что такие устройства стали доступнее, однако их цена все равно остается высокой. Покупка большого телевизора обойдется как минимум в 1000 долларов, или около 72 тысяч рублей. Еще одна проблема связана с качеством изображения. Многие крупные модели имеют разрешение 4К, как и телевизоры на 50–60 дюймов. На большом экране пиксели растягиваются сильнее, из-за чего артефакты и другие недостатки картинки заметнее.
Кроме того, большой телевизор сложнее доставить и установить. Для перевозки нужен вместительный багажный отсек или грузовой транспорт. Не каждую модель получится удобно разместить дома. Журналисты напомнили, что безопасное расстояние для просмотра у таких экранов больше, чем у телевизоров с диагональю до 50 дюймов.
