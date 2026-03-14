Названы необходимые условия для получения страховой пенсии

Доцент Щербаченко: для получения пенсии нужно 15 лет стажа и 30 баллов ИПК
Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко перечислил условия для получения страховой пенсии по старости в 2026 году.



В беседе с NEWS.ru Щербаченко пояснил, что для выхода на заслуженный отдых гражданам необходимо соответствовать трём критериям.

«Это достижение общеустановленного возраста выхода на пенсию: для женщин — 59 лет, для мужчин — 64 года; наличие не менее 15 лет страхового стажа; как минимум 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента», — заявил он.
Кроме того, специалист описал простую формулу для расчёта пенсии. Россиянам нужно умножить сумму накопленных баллов на их актуальную стоимость, а затем прибавить к получившемуся результату фиксированную выплату. По словам эксперта, государство ежегодно индексирует оба этих показателя.
Ольга Щелокова

