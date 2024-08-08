Названы неожиданные способы борьбы с лишним весом

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Помочь похудеть могут небольшие изменения в быту и тренировках, утверждают фитнес-тренеры Хосе Гевара и Карл Смит. Неожиданные способы сбросить лишние килограммы они назвали в беседе с The Sun.
По словам Гевары, чтобы похудеть, необходимо чистить зубы и полоскать ротовую полость около 19:00 или 20:00 часов вечера, поскольку это способствует уменьшению желания съесть сладкое. Также тренер порекомендовал включать холодную воду на 30-60 секунд, принимая душ. Гевара отметил, что холод активирует клетки бурого жира, которые производят тепло, чтобы противостоять холоду, тем самым происходит процесс сжигания калорий.
Фитнес-тренер Карл Смит посоветовал вносить в фитнес элемент игры. По его мнению, также следует отказаться от привычки есть перед телевизором.
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