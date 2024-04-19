Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Проблема глобальная»: Россиянам рассказали, чем компенсировать недосып

«Проблема глобальная»: Россиянам рассказали, чем компенсировать недосып

Врач Бондаренко рассказал, как справиться с недосыпом
19 апреля 2024, 10:47
Фото: istockphoto/NSimages

Фото: istockphoto/NSimages

Недавнее исследование, проведенное в Пенсильванском университете, показало, что сон в пять часов нарушит состояние сердечно-сосудистой системы, включая частоту сердечных сокращений и артериальное давление. А попытки восстановить утраченный сон в выходные дни оказываются недостаточными для возвращения всех показателей в норму.
Врач-физиотерапевт, руководитель центра механотерапии Владимир Бондаренко в беседе с «Радио 1» подробно рассказал о проблеме сна в современном мире.
«Проблема глобальная. Действительно, не удастся отоспаться в выходные. Человек восстанавливается и набирает свой энергоресурс только во время сна. Человек по физиологии должен спать минимум 7 часов ночью. Должен быть режим, например, чтобы человек засыпал в 23:00, а просыпался в районе 6. У нас большинство людей, к сожалению, сейчас на удалённой системе работы и образования, много соблазнов поиграть, пообщаться в соцсетях, и мы ложимся в 2 или в 4 утра, а потом в 8 подрываемся. И организм абсолютно не восстановлен», — сказал эксперт.



Также врач рассказал, что недосып крайне опасен для организма, потому что влияет практически на все внутренние системы.
«У нас повышается артериальное давление, повышается утомляемость, у нас есть биологические часы — нормы, когда кишечник, желчная, поджелудочная в определенное время, как луна на небосклоне, независимо от нашего отношения к этому, начинают в какой-то момент отдыхать, очищаться и опять работать. Они поддерживают наше здоровье. И когда мы недосыпаем, идет сбой практически всех систем», — поделился собеседник.

Эксперт сообщил, что есть возможность компенсировать недосып дневным сном.

«Очень важно, если есть возможность хоть как-то компенсировать недосып, поспать днём. То есть биология дня: в промежуток с 13:00 до 15:00 подремать 40-45 минут», — сообщил специалист.

В выходные, по мнению эксперта, тоже следует соблюдать режим, потому что свободное время лучше провести активно и культурно: погулять, сходить в театр или парк, встретиться с друзьями.

По словам специалиста, достаточно двух-трёх недель, чтобы сбить себе режим, а восставить его удастся как минимум за месяц, потому что этот процесс связан с пробуждением и возбуждением центральной нервной системы.
Режим — это серьезная работа, сбой в режиме мешает жить, работать, учиться и творить, а это концепт жизни, поэтому нужно спать, заключил врач.

Читайте также:

Диетолог рассказала, как здоровый сон влияет на похудение

Убрать гаджеты и включить дневной сон: как помочь ребёнку восстановить режим дня

Кардиолог Аниськович объяснила, чем опасен сон при свете
#работа
#часы
#сбой
#здоровье
#сон
#врач
#выходные
#диетолог
#человек
#режим
Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Климовске достигла 20%
19 апреля 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в подольском микрорайоне Климовск, в настоящее время выполнена пятая часть работ, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На объекте ведутся монолитные работы на уровне второго этажа, а также обустройство наружных инженерных сетей. Строительная готовность школы составляет 20%. На площадке работают 140 человек, задействовано шесть единиц техники», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, здание будет четырёхэтажным, его общая площадь составит более 17,2 тыс. квадратных метров. Учебное заведение будет разделено на блоки для младшей, основной и старшей школы. Там будут обустроены кабинеты, лаборатории, а также помещения для проектной деятельности и внеклассного образования, библиотечно-информационный центр, спортзалы и актовый зал на 400 зрителей, столовая с кухней и офисная зона для учителей и администрации.

Завершить строительство планируется до конца текущего года.

Читайте также:

В Химках построят современный жилой район с тремя детсадами, школой и поликлиникой

В красногорском ЖК «Город в лесу» открылся детский сад

В Щёлкове завершают многолетнее строительство стадиона для игры в регби
#климовск
#школа
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье оцифровали получение свидетельства о праве на подготовку трактористов
19 апреля 2024, 10:18

Фото: iStock/gpointstudio

Подмосковные организации, которые готовят водителей самоходных машин, трактористов и машинистов, теперь могут оформить свидетельство о соответствии требованиям онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Учебные заведения, которые занимаются подготовкой водителей спецтехники, получили возможность подать онлайн-заявку на свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащённости образовательного процесса», — цитируются в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник.
В ведомстве отметили, что услуга не только оцифрована, но и оптимизирована: срок её предоставления сокращён с 30 календарных дней до восьми рабочих дней, а количество документов, необходимых для получения свидетельства, уменьшено с 15 до пяти. Размер пошлины за предоставление этой услуги составляет 1600 рублей.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв назвал ключевые направления цифровизации Подмосковья

Воробьёв объявил о запуске в Подмосковье с начала года 40 цифровых сервисов

В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по оформлению «лесной амнистии»
#цифровизация
#трактор
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#московская область
#подмосковье
#госуслуги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительниц Подмосковья приглашают на всероссийский женский бизнес-форум
19 апреля 2024, 10:01

Фото: iStock/jacoblund

Всероссийский женский бизнес-форум «Вместе» состоится 23 мая в Туле, принять в нём участие приглашают предпринимательниц из Московской области, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
«Форум станет площадкой для консолидации женщин-предпринимателей в целях обеспечения экономического роста регионов, кроме того, мероприятие направлено на популяризацию женского предпринимательства», — говорится в сообщении.
В рамках форума будут проводиться экспертные и стратегические сессии, обсуждение влияния женского предпринимательства на экономику и путей соблюдения баланса между бизнесом и семьёй, а также ряд других тем.

Мероприятие завершится музыкальной программой.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно через сайт forum.club-womens.ru.

Читайте также:

В Пскове проведут форум, посвящённый цифровизации образования

Жителей Подмосковья приглашают на форум-фестиваль «Вера. Надежда. Любовь»

В Государственном университете «Дубна» прошёл первый «Форум работодателей»
#форум
#женщины
#бизнес
#предприниматели
#тульская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках построят современный жилой район с тремя детсадами, школой и поликлиникой
19 апреля 2024, 09:43

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Современный жилой район с объектами социальной инфраструктуры и квартирами для переселенцев из аварийных домов построят на Рабочей улице в Химках в рамках реновации, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новый район будет построен на территории нежилой застройки общей площадью 31,28 га, Десять процентов от возведённого жилья передадут для переселенцев из аварийных домов», — говорится в сообщении.
По договору о комплексном развитии территории застройщик — ГК «Самолёт» — возведёт в районе школу на 1650 мест и три детских сада, рассчитанных на 800 воспитанников. Кроме того, в районе будет построено почтовое отделение, МФЦ и поликлиника на 215 посещений за смену, а также опорный пункт полиции.

Отмечается, что 20 тысяч квадратных метров будет построено под коммерческие предприятия — магазины, кафе, салоны красоты и пр. Будет таже построены многоуровневые и подземные паркинги, а во дворах обустроят детские и спортивные площадки.

Читайте также:

В красногорском ЖК «Город в лесу» открылся детский сад

В Щёлкове завершают многолетнее строительство стадиона для игры в регби

Строительная готовность детсада на 350 мест в Химках достигла 70%
#химки
#строительство
#школа
#детсад
#поликлиника
#расселение
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры крушения военного самолета Ту-22М3 на Ставрополье
19 апреля 2024, 08:55

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Кадры крушения военного самолета в Ставропольском крае появились в сети. Видео публикует Telegram-канал RT.
На кадрах видно, как воздушное судно горит в момент падения.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел катастрофу, возвращаясь на аэродром базирования после боевой задачи. На борту были четыре человека, все катапультировались.

Трех членов экипажа спасли, еще одного ищут спасатели.

В марте в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города Михаил Развожаев сообщал, что гражданские объекты не пострадали. Пилот успел катапультироваться, его нашли сотрудники Спасательной службы Севастополя.

Читайте также:

Названа причина крушения российского Ту-22М3 на Ставрополье

Военкор Татаринов: Штурмовая группа ВСУ погибла на минах из-за своего командира

Политолог Перенджиев назвал сроки передачи Украине оружия от США
#минобороны рф
#россия
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа причина крушения российского Ту-22М3 на Ставрополье
Минобороны: причиной крушения Ту-22М3 стала техническая неисправность
19 апреля 2024, 08:22

Фото: iStock/Gudella

Минобороны РФ сообщило, что, по предварительным данным, причиной крушения военного самолета Ту-22М3 ВКС РФ в Ставропольском крае стала техническая неисправность.
По данным оборонного ведомства, самолет Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Ставропольском крае. Самолёт упал после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.

Накануне глава региона Владимир Владимиров сообщил, что в поле на территории региона упал самолет. При этом летчики успели катапультироваться, подчеркнул он. Их нашли и отвезли в больницу.

В конце марта в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города Михаил Развожаев сообщал, что гражданские объекты не пострадали. Пилот успел катапультироваться, его подобрали сотрудники Спасательной службы Севастополя.

Читайте также:

Над морской акваторией далеко от Севастополя уничтожили воздушную цель

Военкор Татаринов: Штурмовая группа ВСУ погибла на минах из-за своего командира

Политолог Перенджиев назвал сроки передачи Украине оружия от США
#россия
#минобороны рф
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Как распознать недобросовестного риелтора: Правила внимательности
Юрист Рыкалов: добросовестный риелтор не будет скрывать документы
19 апреля 2024, 06:48

Фото: istock / yavorskiy

Определить «черного» риелтора можно по нежеланию заключать договор оказания услуг или попытки скрыть документы, не предоставив удостоверение личности. Об этом рассказал юрист юридической службы «Единый Центр Защиты» Герман Рыкалов в разговоре с «Лентой.ру».
«Добросовестный специалист в области недвижимости никогда не будет скрывать документы и уклоняться от предоставления удостоверения личности, отказ от заключения договора на оказание услуг. Указать на добросовестного риелтора может подтверждение членства в Российской гильдии риелторов», — пояснил эксперт.
Чтобы не стать жертвой обманщиков, юрист посоветовал сохранять бдительность и запрашивать персональные данные и рекомендации о работе риелтора. Стоит обратить внимание на передачу полномочий по доверенностям, поскольку на основании переданных прав лицо без присутствия гражданина может совершать действия не в его интересах.

Помимо этого, Рыкалов порекомендовал пользоваться сервисом проверки физических лиц для подтверждения сведений о риелторе, включая его ИНН, участие в арбитражных делах, отсутствие в розыске и прочие аспекты.

«В конце концов, может произойти банальная кража денежных средств путем захвата силой либо под влиянием обмана. Зачастую данные лица целятся в уязвимые группы населения», — предупредил Рыкалов.
Ранее юрист Юлия Рамзенкова предупредила россиян о рисках сдачи жилья мигрантам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Руководство ЗАЭС проинформировало МАГАТЭ о новом обстреле ВСУ

Российским чиновникам ужесточили правила поездок за рубеж

Робокомплекс «Сила Сибири 1» будут использовать для установки пулемётов

#юрист
#документы
#правила
#рекомендации
#недвижимость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии возобновили расследование вокруг пропажи собственника OBI
Прокуратура Германии возобновила дело о пропаже миллиардера, якобы живущего в РФ
19 апреля 2024, 06:18

Фото: istock / macky_ch

Прокуратура немецкого города Кёльн начала расследование по делу о подозрении в даче ложных показаний относительно исчезновения бывшего главы Tengelmann Group Карла-Эривана Хауба. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным прокуратуры, расследование начато на основании жалобы.

В 2018 году Хауб-старший пропал на горнолыжном курорте в Альпах на границе Италии и Швейцарии. После долгих поисков возникло предположение, что он скончался. Но его брат Кристиан Хауб в ходе дачи показаний сообщил частично ложную информацию, указав на существование доказательств того, что Карл-Эриван Хауб по-прежнему жив.

До этого сообщалось, что Карл-Эриван Хауб жив. По версии журналистов немецкого телеканала, он тайно уехал в Российскую Федерацию и проживает в Москве с любовницей, которая на 20 лет моложе него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Подмосковье ищут пропавшего 15-летнего подростка

Молодой россиянин изнасиловал медсестру ПНИ и запугал ее

На российских журналистов напали в доме любовницы американского миллиардера

#жалобы
#прокуратура
#дачи
#расследование
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина оказался на грани развода из-за громко занимающихся сексом соседей
19 апреля 2024, 03:55

Фото: istock / monkeybusinessimages

Пенсионер пожаловался психотерапевту Колин Нолан на отсутствие отдыха из-за слишком громких соседей по ночам, а его супруга отказывается переезжать. В материале издания Mirror эксперт по отношениям дала совет, что делать в таких ситуациях.
Мужчина поделился, что после рождения ребенка у их дочери, они с женой перебрались поближе к семье. Только новые соседи оказались чрезмерно шумными.

«То они устраивают бесконечные ремонты, то проводят вечеринки до утра. Мы даже слышим, как они занимаются сексом. В собственном доме я не могу расслабиться. Но жена категорически против переезда, я даже боюсь, что у нас дело дойдет до развода. Что мне делать?», — пожаловался он.
Специалистка порекомендовала ему откровенно обсудить это с супругой и заявить о своей усталости от происходящего. При этом Нолан добавила, что не нужно сразу говорить о разводе, а постараться найти альтернативу. К примеру, можно найти другие дома в этом районе.

«Важно, чтобы вы оба были счастливы, иначе брак на самом деле может развалиться из-за постоянных стрессов. Покупка дома — это компромисс, который должен устраивать обе стороны», — отметила психотерапевт.
Читайте также:

Врач Тимощенко заявила об опасности онемения рук и ног после сна

Озвучен самый эффективный способ уничтожения всех паразитов в любом мясе

Названы неожиданные факторы, ухудшающие зрение

#эксперт
#пенсионер
#брак
#соседи
#психотерапевт
#мужчина
#дома
#покупка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф