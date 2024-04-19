«Проблема глобальная»: Россиянам рассказали, чем компенсировать недосып

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Недавнее исследование, проведенное в Пенсильванском университете, показало, что сон в пять часов нарушит состояние сердечно-сосудистой системы, включая частоту сердечных сокращений и артериальное давление. А попытки восстановить утраченный сон в выходные дни оказываются недостаточными для возвращения всех показателей в норму.
Врач-физиотерапевт, руководитель центра механотерапии Владимир Бондаренко в беседе с «Радио 1» подробно рассказал о проблеме сна в современном мире.
Также врач рассказал, что недосып крайне опасен для организма, потому что влияет практически на все внутренние системы.
Эксперт сообщил, что есть возможность компенсировать недосып дневным сном.
В выходные, по мнению эксперта, тоже следует соблюдать режим, потому что свободное время лучше провести активно и культурно: погулять, сходить в театр или парк, встретиться с друзьями.
По словам специалиста, достаточно двух-трёх недель, чтобы сбить себе режим, а восставить его удастся как минимум за месяц, потому что этот процесс связан с пробуждением и возбуждением центральной нервной системы.
Режим — это серьезная работа, сбой в режиме мешает жить, работать, учиться и творить, а это концепт жизни, поэтому нужно спать, заключил врач.
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«Проблема глобальная. Действительно, не удастся отоспаться в выходные. Человек восстанавливается и набирает свой энергоресурс только во время сна. Человек по физиологии должен спать минимум 7 часов ночью. Должен быть режим, например, чтобы человек засыпал в 23:00, а просыпался в районе 6. У нас большинство людей, к сожалению, сейчас на удалённой системе работы и образования, много соблазнов поиграть, пообщаться в соцсетях, и мы ложимся в 2 или в 4 утра, а потом в 8 подрываемся. И организм абсолютно не восстановлен», — сказал эксперт.
Также врач рассказал, что недосып крайне опасен для организма, потому что влияет практически на все внутренние системы.
«У нас повышается артериальное давление, повышается утомляемость, у нас есть биологические часы — нормы, когда кишечник, желчная, поджелудочная в определенное время, как луна на небосклоне, независимо от нашего отношения к этому, начинают в какой-то момент отдыхать, очищаться и опять работать. Они поддерживают наше здоровье. И когда мы недосыпаем, идет сбой практически всех систем», — поделился собеседник.
Эксперт сообщил, что есть возможность компенсировать недосып дневным сном.
«Очень важно, если есть возможность хоть как-то компенсировать недосып, поспать днём. То есть биология дня: в промежуток с 13:00 до 15:00 подремать 40-45 минут», — сообщил специалист.
В выходные, по мнению эксперта, тоже следует соблюдать режим, потому что свободное время лучше провести активно и культурно: погулять, сходить в театр или парк, встретиться с друзьями.
По словам специалиста, достаточно двух-трёх недель, чтобы сбить себе режим, а восставить его удастся как минимум за месяц, потому что этот процесс связан с пробуждением и возбуждением центральной нервной системы.
Режим — это серьезная работа, сбой в режиме мешает жить, работать, учиться и творить, а это концепт жизни, поэтому нужно спать, заключил врач.
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Анастасия Бондарева