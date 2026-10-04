Названы ограничения после приёма препарата «Аллергарда»

04 октября 2026, 04:58

ТАСС: водителям не стоит садиться за руль после препарата «Аллергарда»

Фото: iStock/AlexRaths

Согласно инструкции по применению препарата «Аллергарда», в день введения лекарства следует воздержаться от управления транспортом и работы с механизмами. Причина — возможное появление побочных эффектов, таких как головокружение или сонливость.