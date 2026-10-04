Названы ограничения после приёма препарата «Аллергарда»
Согласно инструкции по применению препарата «Аллергарда», в день введения лекарства следует воздержаться от управления транспортом и работы с механизмами. Причина — возможное появление побочных эффектов, таких как головокружение или сонливость.
В документе прямо указано что из‑за риска развития этих состояний пациенту не стоит садиться за руль или взаимодействовать с техническими устройствами в день инъекции. Об этом пишет ТАСС.
Кроме того, после укола пациент обязан оставаться под контролем медработников — минимум на один час, хотя оптимальным считается наблюдение в течение шести часов. Подкожные инъекции «Аллергарды» разрешено делать исключительно в медицинском учреждении: там должно быть всё необходимое для оказания экстренной помощи, а процедуру должен проводить квалифицированный персонал.
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