В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать букет ко Дню учителя
В преддверии Дня учителя Роспотребнадзор в беседе с РИА Новости поделился советами по выбору и хранению живых цветов. Специалисты ведомства рекомендуют при покупке букета уделять внимание состоянию растений — это поможет не ошибиться и дольше сохранить свежесть композиции.
При осмотре цветов стоит проверить упругость лепестков: они не должны быть подсохшими, а края — потемневшими. Любые пятна или признаки увядания являются сигналом о том, что растение уже теряет свежесть. Не менее важно оценить стебли: у качественных цветов они плотные, слегка влажные, без мягких или потемневших участков. Насторожить должен и резкий, неприятный запах, который нередко свидетельствует о начале гниения.
Роспотребнадзор также советует обращать внимание на упаковку и подложку. На них не должно быть плесени или влажных пятен. Лучше приобретать цветы у проверенных продавцов.
Кроме того, специалисты рекомендуют выбирать сорта с низкой пыльцевой активностью и не слишком выраженным ароматом. В числе удачных вариантов — орхидеи, розы в бутоне, эустомы, альстромерии либо декоративные сорта с плотными, герметичными соцветиями.
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