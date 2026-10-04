В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать букет ко Дню учителя

04 октября 2026, 03:06

Роспотребнадзор: при покупке букета ко Дню учителя стоит смотреть на стебли

Фото: iStock/zozzzzo

В преддверии Дня учителя Роспотребнадзор в беседе с РИА Новости поделился советами по выбору и хранению живых цветов. Специалисты ведомства рекомендуют при покупке букета уделять внимание состоянию растений — это поможет не ошибиться и дольше сохранить свежесть композиции.