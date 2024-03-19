Названы округа Подмосковья с наибольшим риском подтоплений

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Снежная зима увеличила опасность подтоплений в Московской области в период паводков, в зоне особого риска оказались пять городских округов, сообщает пресс-служба министерства экологи и природопользования региона.
«Паводкоопасными являются 12 рек, протекающих в Московской области. Риск подтоплений есть в 38 городских округах региона, причём выше всего он в пяти из них: Луховицах, Дмитровском округе, Красногорске, Можайске и Истре», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.Он подчеркнул, что сейчас в регионе ведётся активная работа по подготовке к половодью. Отслеживается уровень воды, проверяется состояние гидротехнических сооружений, ведётся очистка и углубление водоотводных каналов, расчищаются водовпускные трубы и придорожные кюветы, создаются укрепительные противопаводковые сооружения.
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