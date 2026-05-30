Названы опасные для хранения на балконе в жару вещи
Летом хранение некоторых вещей на балконе может быть не только неудобным, но и опасным. Об этом сообщил «Ленте.ру» эксперт, зарегистрированный на сервисе «Профи.ру», Артем Михеев.
Специалист подчеркнул, что оставлять на балконе аэрозоли, монтажную пену, баллоны с краской и бытовую химию под давлением крайне опасно. При сильном нагревании упаковка может не выдержать, что приведет к разгерметизации или взрыву баллона, а вещества внутри него могут легко воспламениться от высокой температуры или случайной искры.
Летом балкон становится настоящей тепловой камерой, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Михеев предупредил, что хранение аэрозолей и других емкостей под давлением в таких условиях может быть рискованным.
Эксперт рекомендовал не оставлять на балконе остатки краски, растворители и жидкости для ремонта. Жаркие условия ускоряют порчу материалов, ухудшают их свойства и повышают пожароопасность. Пары растворителей и лакокрасочных материалов могут скапливаться в плохо проветриваемом помещении, увеличивая риск возгорания и ухудшая качество воздуха в квартире.
Особое внимание специалист обратил на батарейки, пауэрбанки и старую технику. Аккумуляторы плохо переносят перегревание, а поврежденные устройства могут выйти из строя или загореться. В условиях перегрева аккумулятор может вздуться, расплавиться или воспламениться, при этом потушить литий-ионные батареи бывает сложно, так как они могут самовоспламеняться даже после первичного тушения. По словам эксперта, пластиковые предметы и упаковки также могут представлять опасность.
