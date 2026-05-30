В Роспотребнадзоре перечислили насекомых, которые могут заразить опасными болезнями
В России многие кровососущие насекомые способны заражать людей опасными болезнями. В пресс-службе Роспотребнадзора перечислили основных переносчиков инфекций и дали несколько советов по защите от них.
Главную угрозу представляют иксодовые клещи: они чаще всего разносят болезнь Лайма и клещевой энцефалит, а также гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз и безэритемную форму боррелиоза Миямото.
Комары могут передавать малярию, паразитов и вирус лихорадки Западного Нила. Блохи способны заражать россиян возбудителями чумы, туляремии и псевдотуберкулёза. Также опасны платяные и головные вши. Они — известные переносчики сыпного и возвратного тифа. Слепни, мошки и москиты являются разносчиками сибирской язвы, туляремии, кишечных заражений и паразитарных болезней.
Для защиты специалисты советуют пользоваться качественными репеллентами от проверенных производителей. Желательно носить закрытую одежду, не забывать ставить москитные сетки, проводить обработку территорий от клещей и делать прививки от энцефалита.
Ранее биолог Екатерина Баранова раскрыла необычный способ снять зуд после комариных укусов.