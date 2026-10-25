Названы опасные места для хранения батареек

25 октября 2026, 10:30

Гендиректор завода Бондаренко: Новые элементы питания нельзя хранить с б/у

Фото: iStock/Anton Skripachev

Выбор неправильного места хранения для батареек может привести к перегреву, замыканию контактов и даже стать причиной возгорания. Об этом сообщил гендиректор завода по производству батареек «АБ-Бэттэрис» Андрей Бондаренко, передает «Лента.ру».