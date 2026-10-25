Названы опасные места для хранения батареек
Выбор неправильного места хранения для батареек может привести к перегреву, замыканию контактов и даже стать причиной возгорания. Об этом сообщил гендиректор завода по производству батареек «АБ-Бэттэрис» Андрей Бондаренко, передает «Лента.ру».
По его словам, кухня и ванная комната — не лучшие места для хранения батареек. Высокая температура вблизи плиты, духовки или водонагревателя, а также повышенная влажность могут вызвать коррозию корпуса и повреждение контактов. Также не рекомендуется размещать батарейки в шкафах над отопительными приборами или на подоконниках, особенно если окна выходят на солнечную сторону.
Специалист отметил, что еще одной распространенной ошибкой является хранение батареек вместе с металлическими предметами, такими как монеты, ключи, скрепки и фольга. Металлические элементы могут замкнуть контакты, что приведет к нагреву и разрядке батарейки. Особенно опасно такое замыкание для литиевых батареек, подчеркнул Бондаренко.
Согласно его мнению, для их хранения лучше всего подойдет закрытый шкаф в жилой комнате, удаленный от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Рекомендуется хранить батарейки в оригинальной упаковке или использовать отдельную пластиковую коробку с отделениями. Главное правило — оставлять батарейки в сухом и прохладном месте, отдельно от металлических предметов и уже использованных элементов питания, заключил Бондаренко.
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