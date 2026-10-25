Водителей предупредили о рисках ранней переобувки машины на зимнюю резину
Автоэксперт, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рассказал, чем грозит ранняя переобувка автомобиля на зимнюю резину. Об этом пишет «Лента.ру».
Согласно его мнению, если использовать зимние шины при температуре +10...+15°C, что нередко происходит при их преждевременной замене, резина становится слишком мягкой. Уточняется, что «теплый» асфальт, который более агрессивен по сравнению с холодным, вызывает ускоренный износ зимних покрышек.
Матвеев подчеркнул, что на сухом, мокром и теплом асфальте зимние шины обеспечивают худшее сцепление с дорогой. В результате тормозной путь увеличивается на 10-15% по сравнению с летней резиной.
Автоэксперт отметил, что более мягкие зимние шины сильнее деформируются под весом автомобиля, а их агрессивный рисунок протектора создает повышенное трение о дорожное покрытие. В таких условиях двигатель должен работать интенсивнее, чтобы поддерживать заданную скорость, что приводит к увеличению расхода топлива на 3-7%.
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