Водителей предупредили о рисках ранней переобувки машины на зимнюю резину

25 октября 2026, 07:38

Автоэксперт Матвеев: Ранняя переобувка на зимнюю резину ухудшает качество шин

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Автоэксперт, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рассказал, чем грозит ранняя переобувка автомобиля на зимнюю резину. Об этом пишет «Лента.ру».