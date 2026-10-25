Стало известно, когда в Москву придет зима
Начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, когда в Москву придет зима. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно его мнению, метеорологическая зима наступает, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво опускается ниже нуля. Обычно это происходит примерно 14–15 ноября, но в этом году, возможно, дата сместится. По словам Голубева, метеорологическая зима, вероятно, начнется к концу ноября.
Синоптик добавил, что точные сроки наступления зимы будут зависеть от реальных температурных показателей. Ночью могут быть заморозки, а днем температура все еще может оставаться слабоположительной, заключил специалист.
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