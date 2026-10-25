Россиянам назвали пользу кедровых орехов
Употребление кедровых орехов натощак способствует снижению уровня сахара в крови. Об этом RT сообщили в Роскачестве.
По данным специалистов, кедровые орехи содержат легкоусвояемый белок, который может заменить часть углеводной и жирной пищи в рационе. Это положительно сказывается на гликемическом профиле.
Кроме того, орехи богаты триптофаном, который способствует выработке серотонина — гормона, отвечающего за хорошее настроение и качество сна. В них присутствуют практически все незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А, В, С, D, Е и Р, а также 14 аминокислот, из которых 70 процентов являются незаменимыми.
Однако в Роскачестве предупреждают, что взрослому человеку с нормальным весом достаточно употреблять 20–30 граммов кедровых орехов в день. Избыточное потребление этого продукта может привести к набору веса. Избыток жиров, даже полезных, способен негативно сказаться на пищеварении. Кедровые орехи не рекомендуются людям с желчнокаменной болезнью, холециститом и дискинезией желчевыводящих путей.
Читайте также: