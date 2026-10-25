Россиянам назвали пользу кедровых орехов

25 октября 2026, 08:58

RT: Употребление кедровых орехов натощак способствует снижению уровня сахара

Фото: iStock/Mizina

Употребление кедровых орехов натощак способствует снижению уровня сахара в крови. Об этом RT сообщили в Роскачестве.