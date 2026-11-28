Названы опасные новогодние украшения для питомцев
Новогодние украшения могут представлять угрозу для домашних животных. Об этом рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.
По ее словам, которые приводит издание NEWS.ru, в первую очередь для питомцев опасны мишура, дождик и серпантин — все блестящее и привлекающее внимание. Домашние животные нередко пытаются попробовать такие украшения на вкус и проглатывают их, что чревато перитонитом.
При этом елочные игрушки сами по себе не опасны, однако любопытный питомец может уронить дерево и разбить стеклянные фигурки, поранив лапы об осколки. Сосновые ветки угрозы не несут, если их не грызть. Однако, если они стоят в вазе с водой и кошка решит оттуда попить, это может обернуться отравлением средней тяжести, предупредила специалист.
Капустина также подчеркнула, что лучше отказаться от искусственного снега, особенно при аллергии у домашних животных. Помимо этого, провода от гирлянд следует убирать подальше, чтобы питомцы не перегрызли их и не получили удар током.
Читайте также: