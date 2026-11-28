28 ноября 2026, 06:17

Зоопсихолог Капустина: съеденная мишура грозит питомцам перитонитом

Фото: iStock/Siarhei SHUNTSIKAU

Новогодние украшения могут представлять угрозу для домашних животных. Об этом рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.