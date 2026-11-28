Врач ответила, может ли крепкий сон продлить жизнь
Крепкий и регулярный сон способен снизить риск ранней смерти почти на 24% и помочь увеличить продолжительность жизни. Об этом заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, даже стабильное время отхода ко сну может снизить риск ранней смерти на 31%. Обратный эффект дают хронический недосып, нерегулярный режим и частые пробуждения — они могут ускорить старение организма.
Взрослому человеку в большинстве случаев требуется от семи до девяти часов сна в сутки. При этом обратить внимание стоит не только на продолжительность, но и на постоянный график. Также немаловажную роль играет то, ощущает ли человек себя отдохнувшим, когда просыпается.
Ткачева также напомнила о правиле «7:1». Согласно ему, спать нужно не меньше семи часов, а ложиться в одно и то же время следует как минимум пять раз в неделю.
Ранее сомнолог Павел Кудинов в разговоре с «Радио 1» рассказал, от чего зависит здоровый сон.
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