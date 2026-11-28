28 ноября 2026, 05:50

Врач Ткачева: регулярный сон снижает риск ранней смерти почти на 24%

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Крепкий и регулярный сон способен снизить риск ранней смерти почти на 24% и помочь увеличить продолжительность жизни. Об этом заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.