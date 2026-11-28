Названы самые дорогие направления на Новый год
Ирландия, Панама и Чили оказались самыми дорогими направлениями на новогодние праздники для граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Авиасейлс».
По его данным, в числе самых дорогих — перелеты из Москвы в Сантьяго (Чили) за 462,7 тысяч рублей, в Панаму за 117,9 тысяч, в Дублин (Ирландия) за 117,2 тысяч, в Виндхук (Намибия) за 113,6 тысяч и в Афины (Греция) за 112,5 тысяч.
Представители сервиса отметили, что все расчеты были произведены для отдельных забронированных билетов экономического класса в одну сторону на одного пассажира.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала об особенностях работы в новогодние праздники.
Читайте также: