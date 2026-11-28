28 ноября 2026, 04:08

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Почти каждый третий работающий россиянин собирается перейти на новое место в 2027 году — такие данные получили специалисты Авито Работы и Авито Рекламы после опроса 10 тысяч жителей страны. Результаты поступили в «Газету.Ru».