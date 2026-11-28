Почти треть россиян планируют сменить работу в 2027 году
Почти каждый третий работающий россиянин собирается перейти на новое место в 2027 году — такие данные получили специалисты Авито Работы и Авито Рекламы после опроса 10 тысяч жителей страны. Результаты поступили в «Газету.Ru».
41% респондентов назвали ситуацию на рынке труда средней: вакансии есть, но выбор ограничен, а условия невысокие. Еще 19% считают рынок хорошим, 34% — удовлетворительным.
С учетом этой оценки участники опроса строят карьерные планы: 29% задумываются о смене работы в 2027 году. При этом 35% из них готовы перейти в первые три месяца года, столько же — в течение полугода, 23% — в течение года. Чаще других о переходе задумываются специалисты IT, digital, маркетинга и коммуникаций (34%), а также работники торговли, продаж и клиентского сервиса (33%).
Выбирая новое место, 46% респондентов назвали ключевым фактором конкурентную зарплату, 40% — гибкий график или удаленку, 32% — бонусы и премии. Также важны атмосфера в коллективе (29%), возможности обучения (28%), более высокая должность (21%) и прозрачные карьерные перспективы (19%). Откликаться чаще всего побуждает реклама на площадках электронной коммерции (38%), поисковые системы (29%) и соцсети (27%).
Основным стимулом для смены работы остается рост дохода — об этом заявили 46% планирующих переход. Еще 31% хотят изменить график или формат занятости, 22% не видят перспектив в текущей отрасли, 19% интересуются другой сферой и хотят сменить профессию, а 14% привлекают новые интересные вакансии, в том числе связанные с ИИ и цифровизацией.
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