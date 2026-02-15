Названы организации, которые имеют право требовать копию паспорта
Органы государственной власти и организации нередко просят у граждан копию паспорта. Об этом сообщил в беседе с агентством «Прайм» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Паспортные данные являются личными сведениями, и их предоставление возможно только определенным законом лицам и для строго конкретных целей. Согласно закону, копию паспорта могут запросить государственные структуры, нотариусы, банковские учреждения, многофункциональные центры, работодатели (при трудоустройстве) и операторы связи для заключения договоров и проведения сделок.
В большинстве случаев необходимо письменное согласие на обработку персональных данных, подчеркнул Хаминский. Также копию паспорта могут потребовать правоохранительные органы и нотариусы. Однако при покупке билетов и заселении в отель достаточно предъявить паспорт, отметил юрист.
Читайте также: