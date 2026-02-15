Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первого раза
Минобрнауки РФ: Более 35% мигрантов не сдали экзамен по русскому с первого раза
Более трети мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому языку с первой попытки в конце 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.
В четвёртом квартале прошлого года тестирование на уровень, необходимый для получения патента или разрешения на работу, проходили 201 675 человек. С экзаменом успешно справились 87,9 процента, однако 35,5 процента кандидатов не прошли испытание с первого раза.
Минпросвещения изменит образовательный стандарт работы детских садов
Аттестация ведется по следующим уровням: получение разрешения на работу на территории России (патент), разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ). В экзамене три блока. Первый проверяет только владение русским языком, а для второго и третьего требуется знать историю РФ и основы законодательства страны.
Сдающие могут проходить экзамен в 203 пунктах по всей России, а также в Таджикистане и Узбекистане. 88 из этих точек организованы на базе российских университетов, в том числе 82 подведомственных Минобрнауки.
В январе «Радио 1» передавало, что в РФ обсуждают возможность введения госпошлины за каждую попытку сдачи экзамена на права из-за низкого уровня подготовки будущих водителей.