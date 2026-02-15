Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первого раза

15 февраля 2026, 03:48

Минобрнауки РФ: Более 35% мигрантов не сдали экзамен по русскому с первого раза

Фото: iStock/Professor25

Более трети мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому языку с первой попытки в конце 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.





В четвёртом квартале прошлого года тестирование на уровень, необходимый для получения патента или разрешения на работу, проходили 201 675 человек. С экзаменом успешно справились 87,9 процента, однако 35,5 процента кандидатов не прошли испытание с первого раза.



