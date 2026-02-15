В МВД рассказали о мошеннической схеме с поддельными VPN
МВД: Мошенники стали рассылать поддельное VPN-приложение для получения микрозаймов
Мошенники распространяют поддельное приложение VPN, чтобы получить доступ к чужим телефонам и оформить микрозаймы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Злоумышленники рассылают ссылки на скачивание сервиса через мессенджеры. Потенциальная жертва не волнуется, потому что видит загрузку приложения. Затем система перенаправляет человека в настройки смартфона для подтверждения установки.
Соглашаясь, россиянин сам дает мошенникам доступ к устройству и всей информации на нем. После этого аферисты от лица жертвы подают заявки на микрозаймы без ее ведома. В МВД призывают не переходить по неизвестным ссылкам, чтобы не попасться на эту уловку. Скачивая непроверенные приложения, пользователь всегда идет на серьезный риск.
Ранее выяснилось, что телефонные мошенники начали использовать новую схему. Теперь они просят граждан РФ оставлять свои сбережения в почтовых ящиках, а не передавать их курьеру.