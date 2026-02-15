В МВД рассказали о мошеннической схеме с поддельными VPN

15 февраля 2026, 06:11

МВД: Мошенники стали рассылать поддельное VPN-приложение для получения микрозаймов

Фото: iStock/PUGUN SJ

Мошенники распространяют поддельное приложение VPN, чтобы получить доступ к чужим телефонам и оформить микрозаймы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.





Злоумышленники рассылают ссылки на скачивание сервиса через мессенджеры. Потенциальная жертва не волнуется, потому что видит загрузку приложения. Затем система перенаправляет человека в настройки смартфона для подтверждения установки.



