Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества с почтовыми ящиками

15 февраля 2026, 01:40

Фото: iStock/AndreyPopov

Телефонные мошенники начали использовать новую схему. Теперь они просят жертв оставлять свои сбережения в почтовых ящиках, а не передавать их курьеру. Об этом рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.