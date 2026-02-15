Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества с почтовыми ящиками
Телефонные мошенники начали использовать новую схему. Теперь они просят жертв оставлять свои сбережения в почтовых ящиках, а не передавать их курьеру. Об этом рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками различных ведомств или компаний. Они входят в доверие с помощью стандартных легенд: например, предлагают «спасти» оказавшиеся под угрозой деньги на банковском счёте или просят россиян помочь в поимке особо опасных преступников.
Однако схема с курьерами стала известна многим. Аферисты начали давать другие инструкции — вместо передачи наличных незнакомому человеку жертву могут попросить положить сбережения в собственный почтовый ящик. Позже мошенники заберут оттуда всю сумму.
