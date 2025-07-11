Названы основные причины отказа в трудоустройстве

11 июля 2025, 08:01

Частой причиной отказа в найме работодатели называют обман на собеседовании

Фото: iStock/fizkes

Согласно результатам исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор», основными причинами отказа в трудоустройстве кандидатов являются отсутствие необходимых навыков, обман на собеседовании и завышенные зарплатные ожидания. В опросе приняло участие 300 работодателей из различных регионов России. Об этом пишет РИА Новости.