Названы основные причины отказа в трудоустройстве
Согласно результатам исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор», основными причинами отказа в трудоустройстве кандидатов являются отсутствие необходимых навыков, обман на собеседовании и завышенные зарплатные ожидания. В опросе приняло участие 300 работодателей из различных регионов России. Об этом пишет РИА Новости.
По данным исследования, 70% респондентов отметили, что отсутствие нужных навыков является самым распространенным фактором для отказа. На втором месте — случаи обмана со стороны кандидатов, о которых сообщили 63% опрошенных. Завышенные ожидания по зарплате также стали причиной отказа для 50% работодателей.
Кроме того, почти половина компаний (49%) указала на токсичность кандидата как повод для отказа. Негативные отзывы от предыдущих работодателей стали основанием для 39% респондентов, а 33% отметили неопрятный внешний вид соискателя. Другие факторы, такие как несоответствие ценностям компании и плохое впечатление о кандидате, также сыграли свою роль.
Интересно, что большинство работодателей предпочитают сообщать о своем решении устно или через мессенджеры (по 33%). Около 22% делают это по телефону, а 2% отправляют письма на электронную почту.
Данное исследование проводилось с 24 по 27 июня этого года и отражает мнение представителей бизнеса по всей стране.
Читайте также: