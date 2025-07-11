Собянин: с конца 2026 года в метро Москвы начнут курсировать беспилотные поезда
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с конца 2026 года в столичном метро начнут курсировать первые беспилотные поезда. Об этом глава города рассказал в интервью для РИА Новости.
Как отметил Собянин, в РЖД активно работают над созданием беспилотных поездов, которые будут курсировать на МЦК и МЦД.
«В конце следующего года пойдут первые беспилотные поезда метро. Наши коллеги из "Российских железных дорог" активно работают над беспилотными поездами на МЦК и на Московских центральных диаметрах», — пояснил глава Москвы.
Собянин обратил внимание на то, что в столичном метро самые короткие интервалы движения поездов — 90 секунд. В связи с этим возникают трудности, ведь данный факт требует разработки совершенно других требований, другой реакции и другой надежности.