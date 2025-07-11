Собянин: с конца 2026 года в метро Москвы начнут курсировать беспилотные поезда

11 июля 2025, 00:47

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с конца 2026 года в столичном метро начнут курсировать первые беспилотные поезда. Об этом глава города рассказал в интервью для РИА Новости.





Как отметил Собянин, в РЖД активно работают над созданием беспилотных поездов, которые будут курсировать на МЦК и МЦД.





«В конце следующего года пойдут первые беспилотные поезда метро. Наши коллеги из "Российских железных дорог" активно работают над беспилотными поездами на МЦК и на Московских центральных диаметрах», — пояснил глава Москвы.