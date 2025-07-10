В Госдуме не исключили причастность Украины к задержанию баскетболиста Касаткина

10 июля 2025, 23:43

Депутат Журова: В задержании Касаткина может быть украинский след

Фото: iStock/OceanProd

К задержанию во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина могут быть причастны спецслужбы Украины. Такой вариант событий не исключила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.





Напомним, Касаткина задержали во Франции по запросу властей США по подозрению в причастности к киберпреступлениям.





«Очень много вопросов ко всем — и к нему самому тоже. Не понимаю, как сейчас можно купить какой-то б/у компьютер. Странно — у незнакомых людей покупать такую технику, это очень опрометчиво. Даже если он говорит правду — парень-то взрослый. Сейчас полно провокаций. А это какая-то безалаберность», — сказала Касаткина в разговоре с «Газетой.Ru».

«США уведомили Францию о запросе на предварительный арест спортсмена за "сговор с целью совершения компьютерного мошенничества" и "сговор с целью мошенничества через интернет"», — пояснил Бело.