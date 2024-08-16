Названы основные признаки, по которым можно распознать дипфейк-видео

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Специалисты отдела верификации видеоагентства RUPTLY сообщили, что определить, является ли видео дипфейком, можно по деформациям лица, голосу и морганиям.
«Часто в подобных видео можно заметить либо рассинхрон, либо полное непопадание в липсинг в определенные моменты. У ИИ до сих пор встречаются проблемы с морганием, так что это может быть одним из ключевых показателей, что перед вами дипфейк. Деформация лица также одна из особенностей. Иногда лоб может выглядеть больше, глаз или бровь могут «улетать» в положение, которое анатомически невозможно», — пояснили в беседе с Газета.ру специалисты.
Ранее руководитель аналитического центра компании, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов заявлял, что технологии дипфейков опасны не только тем, что с их помощью можно сформировать любой липовый компромат, но и тем, что ими могут воспользоваться мошенники.
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Мелисса Тимофеева