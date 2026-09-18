12-летняя YouTube-блогер из Краснодарского края подписала контракт с Disney

18 сентября 2026, 07:00

YouTube-блогер из России Like Nastya присоединилась в команде Disney

Фото: iStock/blanscape

Создатель одного из крупнейших детских YouTube‑каналов Like Nastya (Анастасия Радзинская) объявила о партнёрстве с компанией Disney. 12-летняя девочка родом из Краснодарского края сейчас живёт с семьёй в США.