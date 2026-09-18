12-летняя YouTube-блогер из Краснодарского края подписала контракт с Disney
Создатель одного из крупнейших детских YouTube‑каналов Like Nastya (Анастасия Радзинская) объявила о партнёрстве с компанией Disney. 12-летняя девочка родом из Краснодарского края сейчас живёт с семьёй в США.
В своём аккаунте в Instagram* Анастасия поделилась радостью от присоединения к команде Disney и выразила нетерпение рассказать о новых проектах, которые обещают быть очень весёлыми.
По данным издания Deadline, в рамках соглашения планируется выпустить оригинальный анимационный сериал для дошкольников — его покажут на Disney Jr. и Disney+. Помимо этого, Disney и команда Like Nastya будут совместно работать над другим семейным контентом.
Канал пользуется огромной популярностью. По информации с официального сайта блогерши, её видео набрали порядка 251 миллиарда просмотров, а общая аудитория в соцсетях достигает 450 миллионов человек. Ещё в 2019 году семья Радзинских вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube‑блогеров по версии Forbes.
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