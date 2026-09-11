Названы отрасли с самым длинным рабочим днем в России в 2026 году

11 сентября 2026, 05:19

Самый продолжительный рабочий день в 2026 году в РФ выдался у рыбаков и металлургов

Фото: iStock/Victoria Popova

В первом полугодии 2026 года дольше всех в России трудились сотрудники в сфере рыболовства и рыбоводства, а также граждане, занятые добычей металлических руд. Об этом сообщает РИА Новости.