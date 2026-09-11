Названы отрасли с самым длинным рабочим днем в России в 2026 году
В первом полугодии 2026 года дольше всех в России трудились сотрудники в сфере рыболовства и рыбоводства, а также граждане, занятые добычей металлических руд. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно статистическим данным, средняя фактическая продолжительность рабочего дня по стране в январе–июне составила 7,39 часа. Это на 0,5% меньше, чем годом ранее. В рыболовстве и рыбоводстве показатель достиг 8,49 часа, в добыче металлических руд — 8,15 часа. В остальных сферах значения не достигли восьми часов.
В пятерку лидеров по продолжительности рабочего дня также вошли администраторы, работники сухопутного пассажирского транспорта и сотрудники здравоохранения и социальных услуг. Самые короткие рабочие дни зафиксировали у занятых в сфере воздушного и космического транспорта (6,43 часа), а также у тех, кто трудится в добыче угля (6,77 часа) и производстве мебели (6,98 часа).
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